Mercato - PSG : Leonardo face à un dilemme cornélien avec Di Maria ?

Publié le 4 juillet 2020 à 10h45 par Th.B.

Bien qu’il ait un gros rendement avec le PSG, Angel Di Maria est âgé de 32 ans, un problème pour Leonardo alors que la question de sa prolongation (juin 2021) se pose…

À la fin de l’été 2017 au cours duquel Neymar et Kylian Mbappé ont déposé leurs valises au PSG, beaucoup craignaient pour Angel Di Maria. En effet, aux côtés d’Edinson Cavani, les deux stars étaient censées arriver pour former un trio exclusif. Néanmoins, El Fideo s’est accroché et est régulièrement parvenu à se faire une place de choix dans le onze de départ, et particulièrement depuis la nomination de Thomas Tuchel en 2018. À 32 ans, Angel Di Maria est sans contestation possible un élément indéboulonnable de l’effectif du PSG actuellement, mais ne dispose que d’une saison restante sur son contrat avec le club de la capitale. Début juin, Angel Di Maria révélait vouloir terminer sa carrière au PSG. Un sentiment pas forcément partagé par… Leonardo.

Leonardo n’est pas féru de l’idée de prolonger les trentenaires…