Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Neymar au point mort ?

Publié le 4 juillet 2020 à 8h45 par Th.B.

Refusant pourtant de laisser Neymar partir libre, le PSG n’aurait pas enclenché la première pour la prolongation de la star auriverde.

Recruté à l’été 2017 contre un chèque de 222M€, soit le montant de la clause libératoire qui figurait dans son contrat avec le FC Barcelone, Neymar a fait passer le PSG dans une autre dimension d’un point de vue marketing et semble être sur le point d’en faire de même sur le plan sportif, le club étant en ballottage favorable avec ce final 8 de Ligue des champions. Néanmoins, à cause de diverses blessures et scandales extrasportif, l’avenir de Neymar fait régulièrement parler dans la presse espagnole et catalane. Le FC Barcelone rêverait de le faire revenir et ce sentiment serait réciproque selon le quotidien Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar n’aurait pas encore eu vent d’une volonté de le prolonger de la part de ses dirigeants parisiens comme son clan l’avait assuré au Parisien récemment. « Nous n'avons pas eu la chance de parler de quoi que ce soit » . Et la tendance semble se confirmer.

Silence radio du côté du PSG pour la prolongation de Neymar