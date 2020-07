Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le renouveau du Barça commencerait… cet été !

Publié le 4 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez a déjà fait savoir qu’il comptait reprendre les rênes du club culé. Et d’après les dernières informations parues en Espagne, un accord aurait été conclu entre les différentes parties.

Le FC Barcelone pourrait bien connaître en l’espace d’un an trois entraîneurs différents. En effet, avec le licenciement d’Ernesto Valverde en janvier dernier, la nomination de Quique Setién qui pourrait également déboucher sur un limogeage cet été en raison de résultats insatisfaisants, un troisième entraîneur pourrait prendre les rênes de l’effectif blaugrana. Et pas n’importe lequel. Comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises via des interviews ces dernières semaines, Xavi Hernandez songe sérieusement à repartir sur de nouvelles bases avec son ancien club s’il venait à s’asseoir sur le banc. L’ex milieu de terrain du FC Barcelone souhaiterait avoir les pleins pouvoirs sur la question du recrutement. Et l’opération se profilerait bien, très bien même.

Xavi de retour au Barça dès cet été ?