Mercato - PSG : Leonardo était tranquille dans ce dossier prioritaire !

Publié le 4 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que Leonardo avait fait du transfert définitif de Mauro Icardi sa grande priorité du mercato, l’option d’achat de son prêt prenant fin le 31 mai dernier, le directeur sportif n’avait pas à s’en faire concernant la volonté du joueur pour son avenir. Explications.

Grosse satisfaction lors de la première partie de saison de son prêt où son réalisme a dissipé tous les doutes de certains observateurs, Mauro Icardi a connu une deuxième partie d’exercice plus compliqué lors de son prêt. D’ailleurs, lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund en 1/8ème de finale de Ligue des champions, l’attaquant argentin n’avait pas disputé la moindre minute. Des rapports compliqués entre Thomas Tuchel et lui-même ainsi que la presse italienne ont jeté un froid sur son avenir, la Juventus ayant été très ouverte à son transfert. Finalement, Mauro Icardi a signé un contrat de quatre ans au PSG et fait donc définitivement partie du club de la capitale.

Un retour en Serie A n’était pas d’actualité pour Icardi