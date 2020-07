Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal sensationnel pour Griezmann ?

Publié le 4 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

En eaux troubles au FC Barcelone où son avenir ne serait plus assuré, Antoine Griezmann pourrait prendre la direction de l’Angleterre et d’Arsenal. Les Gunners auraient de gros atouts à faire valoir dans ce dossier.

Avec seulement 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, Antoine Griezmann ne tient pas ses standards habituels. Cantonné au poste d’ailier la plupart du temps au FC Barcelone, le champion du monde tricolore ne semble pas parvenir à totalement s’intégrer au système de jeu du Barça et à bien combiner avec son capitaine Lionel Messi. Titulaire à seulement une occasion lors des quatre dernières sorties du club culé, Griezmann fait beaucoup parler dans la presse. Si bien qu’un départ cet été, soit seulement un an après son arrivée, est déjà évoqué.

Aubameyang et Guendouzi en échange de Griezmann ?