Mercato - OM : Villas-Boas justifie son choix dans ce dossier inattendu !

Publié le 4 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Yohann Pelé vient de prolonger son contrat avec l’OM, André Villas-Boas est revenu sur le choix de la direction marseillaise de prolonger le gardien de 37 ans.

Alors que l’OM sait déjà qu’il devrait avoir fort à faire lors du prochain mercato pour renforcer les nombreux postes qui devraient être dépeuplés lors du prochain mercato, celui de gardien n'en fera pas partie. En effet pour éviter de devoir chercher une doublure à Steve Mandanda, la direction de l’OM a jugé préférable de reconduire Yohann Pelé dans ce rôle alors que son contrat avec le club expirait fin juin. En effet l’Albatros a prolongé d’une saison avec le club phocéen. Une décision saluée par André Villas-Boas.

Villas-Boas ravi de la prolongation de Pelé