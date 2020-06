Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, prolongation… Pelé se livre sur les raisons son choix !

Publié le 20 juin 2020 à 12h00 par Th.B.

Arrivé en 2015, Yohann Pelé a récemment prolongé son contrat d’une saison avec l’OM où il est désormais lié jusqu’en juin 2021. Le portier de 37 ans s’est confié sur sa prolongation et l'importance d’André Villas-Boas dans cette décision.

Doublure de l’indéboulonnable Steve Mandanda à l’OM depuis son arrivée en 2015, hormis pendant la pige du champion du monde tricolore à Crystal Palace lors de la saison 2016-2017, Yohann Pelé a toujours répondu présent. Les supporters du club phocéen peuvent se rappeler de ses performances à l’occasion de l’épopée européenne de l’OM en Ligue Europa en 2018 jusqu’à la finale perdue face à l’Atletico Madrid. Alors que son contrat arrivait à expiration cet été, Pelé a prolongé pour une saison supplémentaire. L’OM a officialisé cet accord en début de semaine. L’occasion pour le principal intéressé de s’ouvrir sur ce choix.

« C’était mon premier souhait de poursuivre ici »