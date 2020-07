Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a réalisé un joli coup à 0€, mais…

Publié le 4 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Désormais à l’OM, Pape Gueye n’aurait rien coûté à Jacques-Henri Eyraud. Toutefois, la note pourrait finalement grimper dans les semaines à venir. Explications.

Avec une situation financière délicate, l’OM doit faire preuve d’intelligence et flairer les bons coups pour se renforcer cet été. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé avec Pape Gueye, qui est donc la première recrue des Phocéens. En effet, Jacques-Henri Eyraud a profité du clash entre le milieu de terrain et Watford pour le récupérer. En fin de contrat avec Le Havre, Gueye s’était dernièrement mis d’accord avec les Hornets avant de finalement faire machine arrière, estimant avoir été trompé sur les conditions de son contrat. A 21 ans, il se cherchait donc une porte de sortie et il l’a trouvé en rejoignant l’OM. Ce vendredi, La Provence a d’ailleurs dévoilé les dessous de ce dossier.

Quel prix pour le transfert de Pape Gueye ?