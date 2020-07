Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ne lâche rien pour son grand retour !

Publié le 4 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que la situation de Quique Setién se fragilise sur le banc du Barça, Xavi s'est une nouvelle fois positionné pour sa succession.

« La plus grande ambition que j’ai en ce moment est d’être le coach du Barça et de ramener le Barça vers de nouveaux succès. Pas moi, mais les joueurs et le Barça doivent triompher. Et comme conséquence, notre staff technique, se prépare à ça et ça nous rend très excités ». Il y a quelques jours, Xavi affichait sa volonté de succéder à Quique Setién qui traverse une période délicate au Barça. Comme révélé par le10sport.com, le club catalan a d'ailleurs déjà contacté Ronald Koeman bien que Xavi reste la priorité. Et ce dernier a lancé un nouvel appel du pied à son ancien club.

«C’est un objectif»