Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace pour Alaba ? La réponse !

Publié le 4 juillet 2020 à 7h15 par A.C.

La presse italienne a annoncé un intérêt prononcé de la Juventus pour David Alaba, mais à Turin on ne semble pas encore avoir pris une décision ferme.

Un joueur comme David Alaba, à qui il reste moins d’un an de contrat, intéresse forcément les plus grands. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que Leonardo se penche sur le sujet, même si Layvin Kurzawa a récemment prolongé de quatre ans avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr, le PSG n’est pas seul sur le coup, puisqu’en Italie et en Espagne on parle de l’intérêt de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone.

David Alaba, une piste froide pour la Juventus