Mercato - PSG : Une volonté forte affichée par David Alaba ?

Publié le 4 juillet 2020 à 0h15 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus, David Alaba aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Avec un contrat qui termine en juin 2021, David Alaba est forcément l’un des possibles jolis coups de l’été. Le latéral gauche intéresserait d’ailleurs le Paris Saint-Germain, mais c’est également le cas de nombreux autres clubs. Si l’Inter s’est retirée de la course, à en croire La Gazzetta dello Sport , ce n’est pas le cas de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone. Du beau monde pour Alaba, donc, qui semble déjà avoir choisi sa prochaine destination...

Le Real ou le Barça pour Alaba