Mercato - Barcelone : Bartomeu va droit dans le mur pour Lautaro Martinez...

Publié le 3 juillet 2020 à 21h30 par A.C.

Les chances de voir Lautaro Martinez débarquer au FC Barcelone s'amenuisent de jour en jour.

Cela fait des mois que la presse catalane parle en long et en large de l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez. Après Antoine Griezmann l’été dernier, l’attaquant de l’Inter serait le gros coup rêvé par le président Josep Maria Bartomeu. Les négociations semblent pourtant stagner et cela depuis plusieurs semaines déjà. Les différentes offres ou formules avec échange proposées par le Barça ont toutes été refusées par l’Inter, qui n’a jamais semblé vouloir baisser les 111M€ de la clause de départ de Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez parti pour rester à l'Inter