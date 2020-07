Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce dans le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 1 juillet 2020 à 23h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied pour recruter Lautaro Martinez, l’Inter aurait révélé lors des discussions avec Achraf Hakimi que l’Argentin figurerait dans l’effectif milanais pour la saison prochaine.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le FC Barcelone serait sur les traces de Lautaro Martinez. Depuis de longues semaines, le dirigeants blaugrana discuteraient avec leurs homologues de l’Inter dans l’optique de trouver un terrain d’entente pour le transfert de l’Argentin. Sélectionneur de l’Albiceleste , Lionel Scalini validait récemment cette piste pour l’avenir de l’international. « Nous sommes très satisfaits de Lautaro. Il est très puissant, travaille dur et a énormément grandi en Italie. Si Barcelone le veut, c'est qu'il y a bien une raison ». Néanmoins, le Barça traverse une passe financière délicate, de quoi émettre de sérieux doutes quant à la capacité actuelle du club à convaincre l’Inter sur l’indemnité du transfert.

Hakimi aurait eu confirmation que Lautaro serait à l’Inter la saison prochaine