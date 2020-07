Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans le dossier Alaba ?

Publié le 3 juillet 2020 à 14h15 par A.D.

Leonardo serait contrarié par le Real Madrid et le FC Barcelone en ce qui concerne David Alaba. La Juventus pourrait également compliquer la tâche du PSG pour le défenseur autrichien du Bayern.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, David Alaba pourrait quitter le Bayern dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Conscient de la situation, Leonardo serait prêt à en profiter et à tenter sa chance lors du prochain mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en ballotage plus que défavorable avec David Alaba. Selon les dernières informations de Sport Bild , l'international autrichien serait prêt à quitter le Bayern, mais ne verrait pas forcément d'un bon oeil un départ vers le PSG. A en croire le média allemand, David Alaba ne se verrait qu'au Real Madrid ou au Barça en cas de départ. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, la Juventus pourrait également mettre des bâtons dans ses roues.

La Juventus en embuscade pour David Alaba ?