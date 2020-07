Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mission impossible pour ce géant européen avec Pogba ?

Publié le 3 juillet 2020 à 14h00 par A.D.

Depuis de longs mois, le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba. En ce qui concerne La Vieille Dame, il n'y aurait qu'un scénario pour que cette transaction soit possible.

Après quatre saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Paul Pogba a tenu à faire son come back (retour) à Manchester United. Formé chez les Red Devils , le champion du monde français n'a pas eu l'occasion de s'illustrer en terres mancuniennes avant son transfert à la Juve. Alors qu'il a pu laisser une toute nouvelle empreinte à Manchester United, Paul Pogba s'est dit prêt à relever un autre défi. Une sortie qui n'a pas échappée au Real Madrid et à la Juventus. En effet, ces deux écuries, qui auraient tenté à plusieurs reprises de recruter La Pioche , seraient toujours aussi déterminés à s'attacher ses services. Toutefois, la tâche seraient d'autant plus ardue avec le coronavirus. Alors que l'épidémie a provoqué une énorme crise, la Juventus espérerait presque un miracle pour avoir une chance de rapatrier Paul Pogba.

Un geste de Solskjaer et de Pogba attendu par Conte ?