Mercato - Real Madrid : Paul Pogba prêt à prendre une décision tonitruante pour son avenir !

Alors que Paul Pogba a enfin fait son grand retour avec Manchester United, son avenir n’en demeure pas moins toujours aussi incertain. Annoncé un peu partout, l’international français pourrait finalement surprendre tout le monde. Explications.

Ayant profité du confinement pour retrouver son niveau physique après avoir été miné par les blessures, Paul Pogba a montré lors des dernières sorties de Manchester United qu’il n’avait rien perdu de son talent. De quoi aider les Red Devils pour cette fin de saison…. avant un possible départ ? En effet, alors que le champion du monde avait été retenu par le club anglais l’été dernier, son avenir fait toujours autant parler, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. En coulisses, ça s’est même activé pour un transfert de Pogba. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, la Juventus avait amorcé, il y a quelques semaines, les discussions avec Mino Raiola, l’agent du joueur de Manchester United. Et toujours selon nos informations, Zinedine Zidane en a également fait de même, souhaitant toujours intégrer Paul Pogba dans l’entrejeu des Merengue. Des tentatives qui pourraient toutefois ne mener à rien…

Paul Pogba est heureux à Manchester United !

Il y a quelques semaines encore, le départ de Paul Pogba de Manchester United cet été semblait être une certitude. Aujourd’hui, cela serait finalement loin d’être une réalité. En effet, à en croire les informations d’ ESPN , un retournement de situation ne serait pas à exclure pour l’avenir de l’international français. Ainsi, comme l’explique le média britannique, Paul Pogba n’aurait rarement été aussi heureux chez les Red Devils, entretenant notamment une excellente relation avec Ole Gunnar Solskjaer. De quoi le faire réfléchir quant à la suite à donner à sa carrière. Et cela pourrait tourner se faire du côté de Manchester United puisque l’ancien joueur de la Juventus envisagerait désormais de rester un peu plus longtemps dans le nord de l’Angleterre. De plus, avec le contexte actuel, cela semble difficile de voir un club réaliser une grosse opération pour recruter Pogba. Tout semble indiquer que le joueur de 27 ans sera toujours à Old Trafford la saison prochaine.

