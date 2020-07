Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste prestigieuse toujours active pour Cavani ?

Publié le 3 juillet 2020 à 20h15 par A.C.

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani intéresserait toujours un cador de Serie A.

L’histoire entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain s’est terminé le 30 juin dernier, à minuit. L’attaquant n’a en effet pas prolongé, alors que cette possibilité a été envisagée à un moment et n’a également pas souhaité terminer la saison avec le PSG. Cette dernière décision a d’ailleurs beaucoup fait parler, au sein du club comme en dehors. Le président Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’aurait pas vraiment apprécié et pour certains, l’aventure idyllique de Cavani au PSG est un peu terminée en queue de poisson.

L’Inter toujours en course pour Cavani, mais...