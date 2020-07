Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour Edinson Cavani ?

Publié le 1 juillet 2020 à 16h30 par A.C.

Les options pour Edinson Cavani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain a touché à son terme, semble s’amenuir...

Depuis le 30 juin à minuit, Edinson Cavani n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le contrat qui liait l’Uruguayen au club de la capitale a expiré et d’ailleurs cela semblait être son souhait, puisqu’il n’a pas vraiment été ouvert à une prolongation. Il a même refusé de terminer la saison avec le PSG, alors qu’un possible exploit en Ligue des Champions est toujours possible. Cette décision ne semble d’ailleurs pas avoir été bien accueillie par le vestiaire. D’après les informations de Paris United , Nasser Al-Khelaifi aurait été particulièrement affecté par la décision de Cavani. Le président du PSG n’est d’ailleurs pas le seul, puisque Leonardo n’aurait lui non plus vraiment compris ce choix, alors que Cavani est tout de même une des idoles des supporters. Mais l’Uruguayen souhaite apparemment se consacrer pleinement à son nouveau club... dont personne ne connait d’ailleurs l’identité.

Les portes de l’Atlético et de la Roma se ferment

Tout porte à croire que cela pourrait être l’Atlético de Madrid. En effet Diego Simeone a besoin d’un numéro 9 et Edinson Cavani est le profil parfait pour le football qu’il pratique. Cet hiver, les Colchoneros ont également fait des pieds et des mains pour recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain, mais Leonardo s’est montré inflexible. Pourtant, AS a récemment annoncé que Cavani ne serait plus une cible de l’Atlético ! Les exigences salariales de l’attaquant auraient en effet refroidi les dirigeants madrilènes et le son de cloche est le même, en Italie. Tuttosport confirme en effet que la priorité de Simeone n’est plus Cavani, mais bien Arkadiusz Milik , dont le contrat avec le Napoli expire en juin 2021. L’autre option évoquée ces derniers jours pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, c’est l’AS Roma. Mais là encore, ça coince. A en croire les informations de Il Corriere dello Sport , les Giallorossi auraient eux aussi été calmés par les demandes de Cavani. De plus, une arrivée ne pourrait se faire qu’en cas de départ d’Edin Dzeko et Il Corriere l’assure, ce dernier est déterminé à rester à Rome.

Un retour au Napoli, le seul choix ?

Que pourrait donc faire Edinson Cavani ? Le 4 juin dernier, nous vous révélions que l’Inter tenait la corde pour le désormais ancien du Paris Saint-Germain. Là encore le dossier poserait problème, mais Antonio Conte est un grand fan de Cavani, puisqu’il souhaitait le recruter à la Juventus et à Chelsea. Il y a une deuxième piste, qui mène à son ancien club du Napoli. Selon nos informations, l’entourage de Cavani a été approché par le club parthénopéen. L’Uruguayen s’est révélé aux pieds du Vésuve, où il a joué trois saisons et il reste encore aujourd’hui très apprécié par les supporters. Contrairement aux clubs précédents, le Napoli possède de grands moyens pour ce mercato estival. Cela pourrait être encore plus vrai, avec les possibles ventes d’Arkadiusz Milik ou encore de Kalidou Koulibaly. Le mercato en Serie A n’ouvre toutefois que le 1er septembre prochain, Cavani aura donc tout le temps pour négocier avec son ancien club...