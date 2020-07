Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas remet la pression à Eyraud pour cet été !

Publié le 3 juillet 2020 à 21h45 par B.C.

Interrogé sur le site de l'OM sur la prochaine saison, André Villas-Boas a tenu à rappeler que son équipe avait besoin de renforts cet été pour bien figurer en Ligue des Champions.

Proche d'un départ il y a plusieurs semaines, André Villas-Boas est finalement resté à l'OM, mais le Portugais entend bien renforcer son équipe cet été malgré les problèmes financiers de son club. Et cela démarre plutôt bien pour l'OM puisqu'après la levée de l'option d'achat d'Álvaro Gonzalez, c'est Pape Gueye qui s'est officiellement engagé en faveur du club phocéen. Mais André Villas-Boas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

« On va avoir besoin de renforts »