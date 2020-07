Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger se précise pour cette priorité de Villas-Boas !

Publié le 3 juillet 2020 à 15h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, l'OM s'intéresse à Michael Cuisance depuis cet hiver. Toutefois, le club marseillais pourrait voir le RC Lens se mettre en travers de sa route.

Pour renforcer son milieu de terrain cette saison, l'OM a souhaité s'attacher les services de Michael Cuisance. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Andoni Zubizarreta a tenté d'obtenir le prêt de la pépite française de 20 ans au mois de janvier. Toutefois, le Bayern a préféré refuser la demande de l'ancien directeur sportif de l'OM. Malgré le départ d'Andoni Zubizarreta, l'écurie phocéenne serait toujours sur les traces de Michael Cuisance et en aurait même fait une priorité pour le prochain mercato. Mais d'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato , André Villas-Boas devrait se frotter au RC Lens. Une information qu'a confirmé Mundo Deportivo ce vendredi.

Le RC Lens bien décidé à recruter Michael Cuisance ?