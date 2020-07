Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination de prestige déjà à oublier pour Griezmann ?

Publié le 4 juillet 2020 à 9h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire ses valises cet été et prendre potentiellement la succession de Lautaro Martinez à l'Inter Milan. De quoi interpeller Simone Rovera...

Transféré au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann éprouve les pires difficultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs. A tel point qu'il pourrait déjà faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors que le Barça voudrait s'attacher les services de Lautaro Martinez cet été, Griezmann pourrait faire le chemin inverse et devenir le digne héritier du numéro 10 de l'Inter. Toutefois, à en croire Simone Rovera, les Nerazzurri n'auraient pas les ressources nécessaires pour payer le salaire d'Antoine Griezmann.

«Griezmann a un salaire hors-norme pour l'Inter»