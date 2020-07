Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé, une priorité pour le Qatar !

Publié le 4 juillet 2020 à 8h15 par T.M.

Face à la menace du Real Madrid, le PSG cherche à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Un dossier priorité aux yeux des têtes pensantes parisiennes du côté de Doha.

Avec le contexte actuel lié au coronavirus, Kylian Mbappé devrait rester une saison de plus au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le Français doit donc patienter un peu plus avant d’espérer rejoindre le Real Madrid. Alors que les routes du joueur de 21 ans et de la Casa Blanca sont appelées à se croiser, cela ne semble possible qu’à partir de l’été 2021. C’est d’ailleurs à cette date que Florentino Pérez, président madrilène, devrait lancer son assaut pour chiper Mbappé à Leonardo. Un scénario que le directeur sportif du PSG cherche à éviter. L’idée est ainsi d’assurer ses arrières en prolongeant Mbappé. L’objectif est désormais d’y arriver…

Les discussions sont ouvertes !