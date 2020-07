Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Adil Aouchiche toujours plus proche de rejoindre Puel ?

Publié le 4 juillet 2020 à 10h15 par T.M.

Officiellement, Adil Aouchiche n’est plus un joueur du PSG. La question est maintenant de savoir où le joueur de 17 ans signera son premier contrat pro. Et visiblement, il se rapprocherait bel et bien de l’ASSE.

A l’instar de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche a lui aussi quitté le PSG sans avoir signé de contrat pro. « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables », lâchait d’ailleurs ce vendredi le joueur de 17 ans sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, l’identité de son prochain club reste inconnue. Récemment, Le 10 Sport vous expliquait qu’Aouchiche pourrait bien imiter Kouassi en prenant la direction de l’Allemagne, où le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont intéressés. Un départ de l’autre côté de Rhin titillerait donc l’entourage du désormais ex-Parisien. Mais finalement, ce qui était annoncé pourrait bien se réaliser, à savoir un départ vers l’ASSE.

Visite médicale passée ?