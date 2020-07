Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un point de désaccord entre Tuchel et Leonardo ?

Publié le 4 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Malgré une relation d’apparence cordiale, Leonardo et Thomas Tuchel verraient les désaccords se multiplier entre eux. Il pourrait d’ailleurs en rajouter un nouveau sur la liste…

Ayant fait son retour au PSG l’été dernier, Leonardo a dû composer avec la présence de Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’a pas nommé. Alors que cela ne tourne pas à la guerre entre les deux hommes forts du club de la capitale, il n’empêche que les positions seraient loin d’être les mêmes, notamment en ce qui concerne les choix sur le mercato. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le dossier de l’attaquant a été un gros point de discorde. Si Leonardo a acté le renfort définitif de Mauro Icardi, Tuchel poussait lui plutôt pour Pierre-Emerick Aubameyang. De même, les dossiers Tanguy Kouassi et Edinson Cavani auraient également suscité certaines tensions entre les deux Parisiens.

Et maintenant Zouma ?

Leonardo et Thomas Tuchel sont donc loin d’être sur la même longueur d’onde. Des divergences qui se répercutent désormais sur un nouveau dossier : Kurt Zouma. En effet, comme nous vous l’avons confirmé, Kurt Zouma a bien été proposé au PSG et l’Allemand voit ce possible renfort d’un très bon oeil. En revanche, cet avis pour le défenseur de Chelsea n’est pas forcément partagé par le directeur sportif. De son côté, Leonardo semble vouloir prendre son temps concernant Zouma, qui n’apparait pas forcément comme une priorité.