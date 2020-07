Mercato - Bayern Munich : Une offensive de Klopp pour Thiago Alcantara ?

Foot - Mercato - Bayern Munich

Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021, Thiago Alcántara pourrait rejoindre Liverpool dans les prochaines semaines. Le milieu espagnol aurait conclu un accord avec les Reds et le club anglais pourrait bientôt dégainer une première offre.

« C'est un joueur de haut niveau sur et en dehors du terrain. Nous avons négocié sérieusement avec lui et réalisé tous ses souhaits mais il semble qu'il pourrait vouloir faire quelque chose de neuf d'ici la fin de sa carrière. Nous n'avons jamais eu de contact avec Liverpool. S'ils veulent le recruter, nous discuterons. Nous ne voulons pas perdre un joueur gratuitement l'année prochaine. Je le dis très clairement » a annoncé Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munichsur un possible départ de Thiago Alcántara. Dans le viseur de Liverpool depuis plusieurs jours, le milieu espagnol semble vouloir rejoindre un autre projet après 7 saisons en Bavière. Le joueur prendra-t-il la direction du club rouge de la Mersey dans les prochains jours ? Selon les informations de Tancredi Palmeri, révélées sur son compte Twitter , Liverpool aurait trouvé un accord avec Thiago Alcántara pour un transfert et pourrait formuler une première offre de 30M€ avec 5M€ de bonus sur la table du Bayern Munich dans les prochains jours. Affaire à suivre.

