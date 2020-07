Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Négociation en cours pour Jonathan David !

Publié le 4 juillet 2020 à 13h45 par Alexis Bernard

Pour succéder à Victor Osimhen, le LOSC a fait de Jonathan David sa grande priorité. Et des négociations très chaudes sont en cours avec la Gantoise.

Le match est lancé pour Jonathan David. Le LOSC est intéressé par le buteur de la Gantoise et se trouve même être la grande priorité de Luis Campos pour succéder à Victor Osimhen, qui file vers Naples pour un montant record de 80 millions d’euros (moins d’un an après avoir été acheté 14 millions d’euros…). Selon nos informations, les négociations sont officiellement ouvertes entre Lille et La Gantoise.

La Gantoise veut 25 millions

Pour Jonathan David, le club belge de La Gantoise exige 25 millions d’euros. Pour l’heure, Lille n’a pas transmis d’offre à la hauteur de ce montant. Mais les discussions se poursuivent et avancent dans le bon sens. Luis Campos est à la manœuvre et veut vraiment que Jonathan David rejoindre le LOSC. Mais Lille poursuit d’autres pistes en parallèle. Le départ non prévu de Loïc Rémy oblige les Dogues à recruter un autre atout offensif. Comme révélé par le10sport.com, des discussions sont en cours pour Talles Magno (Vasco de Gama, 18 ans).