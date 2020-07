Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas justifie un dossier inattendu !

Publié le 5 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Yohann Pelé a finalement prolongé son bail à l'OM, André Villas-Boas justifie ce choix.

Barré par la concurrence de Steve Mandanda, Yohann Pelé est l'éternel doublure au poste de gardien de but de l'OM. C'est pour cette raison qu'un départ libre semblait se profiler pour l'ancien Manceau dont le contrat prenait fin le 30 juin. Toutefois, le club phocéen a finalement décidé de conserver Yohann Pelé en lui offrant une prolongation d'un an. Des raisons économiques expliquent ce choix, mais André Villas-Boas assure qu'il y a d'autres explications.

«C'est une personne expérimentée sur qui on peut compter»