Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Campos, Galtier... Lihadji justifie son départ de l'OM !

Publié le 5 juillet 2020 à 0h30 par A.D.

Lié à l'OM jusqu'au 30 juin, Isaac Lihadji a décidé de signer son premier contrat professionnel avec le LOSC. La pépite de 18 ans a expliqué pourquoi elle avait tourné le dos au club phocéen pour rejoindre les Dogues.

André Villas-Boas et l'OM peuvent s'en mordre les doigts. En fin de contrat le 30 juin avec le club phocéen, Isaac Lihadji a décidé de signer son premier contrat professionnel avec le LOSC. Alors qu'ils sont parvenus à convaincre l'attaquant de 18 ans, les Dogues ont annoncé son arrivée ce jeudi. Interrogé sur le site officiel du LOSC, Isaac Lihadji a justifié son choix de recaler l'OM pour rejoindre le club lillois.

«Le projet m’a attiré, c’est un club qui fait jouer les jeunes»