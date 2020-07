Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se confirme pour Thiago Silva !

Publié le 5 juillet 2020 à 8h15 par A.C.

David Luiz, ancien joueur du Paris Saint-Germain, devrait jouer un rôle central dans l’avenir de Thiago Silva

A l’inverse d’Edinson Cavani, qui ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain et dont la décision divise, Thiago Silva va continuer jusqu’à la fin de la saison. Le capitaine du PSG devra toutefois se trouver un autre club, pour la saison prochaine. Il souhaite rester en Europe et, selon nos informations, Arsenal serait dans le coup. Nous vous révélions d’ailleurs le 30 juin dernier que David Luiz, ancien coéquipier de Thiago Silva au PSG et en sélection, a facilité les échanges entre les Gunners et le joueur.

David Luiz attire Thiago Silva à Arsenal