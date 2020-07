Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça commence à faire beaucoup pour Messi…

Publié le 5 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Étant le capitaine du FC Barcelone et poids lourds du vestiaire, les décisions exécutives du Barça sont souvent liées à Lionel Messi dans la presse. Une situation que le principal intéressé refuserait d’endurer éternellement.

Lionel Messi est un homme d’un seul club. Au cours de sa longue carrière, l’international argentin a prouvé à maintes reprises sa loyauté au FC Barcelone alors qu’il aurait pu à plusieurs occasions se lancer un nouveau challenge. Cet été, alors qu’il semblait être plus que jamais sur le départ avec les multiples rumeurs sur son avenir et les divers accrochages avec sa direction, Messi a décidé de ne pas activer la clause dans son contrat courant jusqu’en juin 2021, lui permettant de partir à l’intersaison. Néanmoins, la situation aurait atteint un point de non-retour.

Messi en a ras le bol !