Mercato - Barcelone : Le Barça peut trembler pour Lionel Messi…

Publié le 4 juillet 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi aurait perdu patience à cause des constantes rumeurs à son sujet sur sa responsabilité concernant les décisions exécutives du club blaugrana. L’Argentin se serait retiré des négociations pour sa prolongation et un départ est à nouveau une possibilité pour l’Argentin.

Tout n’est pas rose entre Lionel Messi et le FC Barcelone, ou du moins, ne l’est plus. Arrivé de Rosario à l’âge de 13 ans où il a intégré la réputée Masia , l’Argentin a gravi les échelons au Barça avant d’en devenir capitaine et légende vivante. Considérée comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, La Pulga a une grande influence en interne. De quoi permettre à certains observateurs et même aux dirigeants blaugrana en personne de directement ou d’indirectement pointer du doigt sa responsabilité dans certains choix sportifs. Suite au licenciement d’Ernesto Valverde cet hiver, Éric Abidal avait mis la faute sur le vestiaire de Barcelone, les joueurs ne montrant plus le même rendement. Ce à quoi Messi avait immédiatement répondu via Instagram . « Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies. ». Première alarme. En mars dernier, à cause de la crise économique engendrée par le Covid-19, les joueurs du FC Barcelone ont décidé de considérablement réduire leurs salaires de 70%, mais la décision a tardé. Certains au club blaugrana en auraient profité pour en faire part à la presse afin de mettre la pression sur les joueurs. De quoi agacer une nouvelle fois Messi. « Nous sommes surpris qu'à l'intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l'intention de faire ». Le capitaine du FC Barcelone perdrait patience ces derniers mois, ce qui pourrait sceller son avenir.

Messi se retire des négociations pour sa prolongation

Jeudi soir, le journaliste de la Cadena SER Manu Carreño a lâché une bombe concernant l’avenir de Lionel Messi. Las des rumeurs l’entourant au sujet de son rôle au FC Barcelone, l’Argentin aurait pris la décision de tout simplement se retirer des négociations pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. Contacté par L’Équipe , son entourage a entretenu le flou en ne souhaitant ni commenter ni démentir ces spéculations. La volonté de Messi serait claire et consisterait à forcer le FC Barcelone à prendre ses responsabilités dans ses choix. En conférence de presse, dans la foulée de la divulgation de cette information, Zinedine Zidane incitait indirectement Lionel Messi à revoir sa position, lui qui prendrait en considération un départ à la fin de son contrat en juin 2021. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous ne nous attendons pas à cela (un départ) parce qu’il est dans ce championnat et que nous voulons le meilleur pour la Ligue ». Journaliste pour SPORT et pour la BBC , Guillem Balague a fait le point sur la situation. Dans une rubrique pour la BBC , Balague a assuré que Lionel Messi serait las d’être accusé de diriger le club, de prendre les décisions de nommer et de licencier les entraîneurs tout en ayant une grande influence sur le marché des transferts. D’ailleurs, d’après le journaliste, la relation entre Messi et Antoine Griezmann serait bonne et le capitaine du Barça ne pousserait pas pour le voir partir. Le problème de Lionel Messi est dû à la direction selon lui. Si rien ne changeait, l’Argentin déciderait bel et bien de partir. Et deux options s’offriraient alors à lui selon une ancienne gloire du FC Barcelone.

En cas de départ, Manchester City ou la Juventus ?