Mercato - Barcelone : Le Barça réellement en danger pour Messi ?

Publié le 4 juillet 2020 à 9h30 par Th.B.

Alors que son avenir anime de nouveau l’actualité du FC Barcelone, Lionel Messi semble bien avoir l’intention d’aller voir ailleurs si la situation interne ne changeait pas en Catalogne.

Jeudi soir, le journaliste Manu Carreño de la Cadena SER lâchait littéralement une bombe à l’antenne. Selon les informations récoltées par ses soins, Lionel Messi aurait pris une décision XXL pour son avenir. Fatigué de voir les problèmes et les décisions exécutives du FC Barcelone lui être attribués, le capitaine blaugrana prévoirait d’aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021 et de plier bagage. De quoi permettre à Zinedine Zidane et à des observateurs de se confier sur l’avenir de l’international argentin. Son entourage garde cependant le silence.

Le clan Messi reste muet, mais…