Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Messi ?

Publié le 4 juillet 2020 à 8h30 par B.C.

Alors que Lionel Messi pourrait décider d'aller voir ailleurs à l'issue de la saison 2020-2021, une arrivée de la star du Barça à Manchester City ne serait pas à écarter...

C'est un véritable coup de tonnerre qui pourrait s'abattre sur le FC Barcelone. Alors que le club culé traverse déjà une passe difficile, Lionel Messi pourrait enfoncer le clou dans les prochains mois. Selon les informations de la Cadena Ser , La Pulga s'interrogerait sérieusement sur son avenir en Catalogne. En effet, l'Argentin serait frustré et agacé d'être tenu responsable des différents problèmes au sein du club. Ainsi, la saison 2020-2021 pourrait être la dernière de Messi au FC Barcelone, et un club anglais pourrait en profiter.

Pour Messi, une arrivée à Manchester City serait possible

Comme l'explique sur Twitter Christian Martin, journaliste chez Fox Sports , Manchester City resterait une option crédible pour l'avenir de Lionel Messi. « La possibilité que Leo Messi quitte Barcelone pour Manchester City est réelle. C'est confirmé par mes sources en Catalogne et en Angleterre. Les conditions sportives et extra sportives seraient positives pour toutes les parties. Attention », a prévenu le journaliste. Les retrouvailles entre Lionel Messi et Pep Guardiola pourraient donc se faire loin du Camp Nou...