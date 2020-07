Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut toujours espérer pour ce grand nom !

Publié le 4 juillet 2020 à 22h15 par Th.B.

Étant un profil très courtisé sur le marché, en atteste l’intérêt du PSG, David Alaba pourrait prolonger son contrat au Bayern Munich, mais rien ne serait fait.

Dans la foulée des informations concernant un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez, la presse a également fait part d’une surveillance du club de la capitale de l’évolution de la situation de David Alaba. Le latéral gauche de formation, évoluant actuellement en défense centrale au Bayern Munich, et étant également capable d’occuper le poste de milieu de terrain axial dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. De quoi faire de l’Autrichien une bonne pioche pour le PSG, mais aussi pour le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore la Juventus qui s’intéresseraient à son profil. Interrogé sur son avenir par Kicker ces derniers jours, Alaba laissait le doute subsister. Pour Karl-Heinz Rummenigge, il va falloir se montrer patient et convaincant.

« Essayer de trouver une solution qui soit financièrement viable pour nous »