Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Qui faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 5 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG ne souhaite pas voir partir libre Neymar et Kylian Mbappé en 2022, les négociations pour les prolongations des deux stars trainent en longueur. Mais selon vous, qui faut-il prolonger en priorité ?

Depuis leur arrivée au PSG, Neymar et Kylian Mbappé sont régulièrement annoncés sur le départ. Alors que le FC Barcelone aurait toujours des vues sur son ancien joueur, le Real Madrid rêverait de son côté de récupérer l'international français de 21 ans. Les deux joueurs sont sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, et une prolongation permettrait au club de la capitale d'être plus serein. « Il est le futur du PSG. L'idéal serait de prolonger (son contrat) », expliquait il y a quelques semaines Leonardo dans le JDD au sujet de Kylian Mbappé. « Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans, Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble. »

Mbappé ou Neymar, quelle doit être la priorité de Leonardo ?