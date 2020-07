Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait exactement à quoi s'attendre pour Bellerin !

Publié le 5 juillet 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour combler le vide laissé par Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, Leonardo songerait à recruter Hector Bellerin. Alors que Mikel Arteta pourrait accepter le départ de son latéral droit, le directeur sportif du PSG aurait une belle fenêtre de tir sur ce dossier. Toutefois, la tâche ne devrait pas être aisée pour autant, car le club de la capitale devrait se heurter au Bayern et à la Juventus pour le défenseur des Gunners.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Thomas Meunier s'en est allé sans se retourner. Après quatre saisons dans le club de la capitale, l'international belge a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Parti librement au Borussia Dortmund, Thomas Meunier laisse un vide au poste de latéral droit au PSG. En effet, avec le départ de l'ancien de Brugge, Thomas Tuchel n'a plus qu'un arrière droit de métier : Colin Dagba (21 ans). Si Thilo Kehrer ou encore Ander Herrera peuvent dépanner dans le couloir droit, Leonardo souhaiterait tout de même recruter à ce poste pour faciliter la tâche du coach du PSG. Pour que Thomas Tuchel ait une solution solide et ne soit pas contraint de bricoler en cas de pépins, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Hector Bellerin.

Mikel Arteta prêt à laisser filer Hector Bellerin ?

Selon les dernières informations de Talk Sport , confirmées par The Express , Leonardo aurait inscrit le nom de Hector Bellerin sur ses tablettes. Le directeur sportif du PSG serait attentif à la situation du défenseur d'Arsenal et pourrait tenter de s'attacher ses services lors du mercato estival. D'ailleurs, Leonardo aurait déjà clairement fait savoir qu'il souhaitait attirer Hector Bellerin vers le PSG cet été. De son côté, Mikel Arteta ne devrait pas bloquer le départ de son arrière droit de 25 ans. En effet, le coach des Gunners pourrait être tenté de laisser filer Hector Bellerin pour encaisser un beau chèque. D'autant qu'il aurait déjà une solution en interne pour pallier l'absence de l'Espagnol. Et il se nomme Cédric Soares. Prêté par Southampton au mois de janvier, l'international portugais s'est engagé définitivement avec Arsenal, et ce, pour une durée de quatre saisons. Si Mikel Arteta pourrait se montrer coopératif pour Hector Bellerin, Leonardo aurait, malgré tout, du souci à se faire sur ce dossier.

Le Bayern et la Juve en trouble-fêtes ?