Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait rapatrier un ancien du club !

Publié le 5 juillet 2020 à 10h45 par Th.B. mis à jour le 5 juillet 2020 à 10h54

Directeur sportif du PSG, Leonardo penserait à Matteo Guendouzi lui qui cherche à renforcer le milieu de terrain parisien. Le joueur d’Arsenal pourrait d’ailleurs être sacrifié cet été.

Et si après avoir quitté le PSG pour parfaire sa formation et signer son premier contrat professionnel au FC Lorient, Matteo Guendouzi était poussé vers la sortie à Arsenal pour revenir au sein du club de la capitale ? Ces derniers temps, le profil de Guendouzi (21 ans) semble faire des envieux sur le marché. Le10sport.com vous révélait en exclusivité récemment que le FC Barcelone et le Real Madrid appréciaient le milieu d’Arsenal quand Téléfoot dévoilait un intérêt du PSG. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo prévoirait de recruter un, voire deux milieux de terrain à l’intersaison. Et la piste Guendouzi pourrait rapidement être très ouverte.

La porte serait ouverte pour Guendouzi