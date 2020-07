Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce pacte qui pourrait complètement relancer l'avenir de Neymar !

Publié le 5 juillet 2020 à 8h45 par A.D.

Alors que son transfert au FC Barcelone a capoté l'été dernier, Neymar aurait conclu un pacte avec le PSG pour retrouver le club catalan lors de la prochaine fenêtre de transferts. Contre un chèque d'environ 170M€, le Barça pourrait retrouver sa star brésilienne cet été.

Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait absolument faire son retour au FC Barcelone. Après deux saisons au PSG, la star brésilienne aurait eu le blues et tenté le tout pour le tout pour retrouver son ancien club. Toutefois, le Barça et le club parisien ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Cet été, Neymar aurait davantage de chances de voir son souhait exaucé. Selon les informations d' AS , divulguées il y a quelques jours, la star brésilienne aurait conclu un pacte avec le PSG. En effet, Leonardo aurait accepté de laisser filer Neymar si le FC Barcelone revenait à la charge lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Un transfert à 170M€ pour Neymar ?