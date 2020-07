Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien à signaler pour Neymar ?

Publié le 5 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que Neymar va entrer dans les deux dernières saisons de son contrat avec le PSG, aucune discussion n’aurait été enclenchée entre les deux parties afin de remédier à cette situation.

En 2017, le PSG frappait très fort en recrutant Daniel Alves, mais surtout Kylian Mbappé et Neymar. Aujourd’hui, seuls les deux attaquants parisiens sont toujours au club. Les stars française et brésilienne sont d’ailleurs les deux figures de proue du PSG. Depuis son arrivée, Neymar a régulièrement été annoncé sur le départ et a semblé tout proche de quitter le PSG afin de revenir au FC Barcelone. Faute de moyens, le Barça n’est pas parvenu à réaliser cette grosse opération. La crise économique liée au Covid-19 va permettre à la direction parisienne de souffler un peu plus, le FC Barcelone étant désormais encore moins apte à réaliser ce genre d’investissements. De quoi permettre au PSG de passer la seconde dans la prolongation de Neymar ? Pas forcément.

Aucune discussion pour la prolongation de Neymar