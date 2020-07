Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 2 juillet 2020 à 10h15 par T.M.

Le feuilleton autour de l’avenir de Neymar serait encore loin d’être terminé. Et visiblement, le PSG aurait passé un accord avec son joueur qui pourrait bien le rapprocher du FC Barcelone. Explications.

Se concentrant sur Lautaro Martinez et n’ayant pas de gros moyens pour cet été, le FC Barcelone semblait avoir mis de côté le dossier Neymar. Alors qu’un retour du joueur du PSG en Catalogne s’éloignait petit à petit, la flamme ne s’est toutefois jamais éteinte. Et ces dernières heures, la presse espagnole a relancé ce feuilleton. En effet, au Barça, Antoine Griezmann est plus que jamais en difficulté. Et bien que les Blaugrana compteraient sur le champion du monde, l’idée de l’échanger avec Neymar trotterait à nouveau dans l’esprit de Josep Maria Bartomeu et la direction barcelonaise. Et selon les dernières informations de As , le Barça pourrait bien avoir une réelle carte à jouer pour enfin faire revenir la star auriverde.

Un pacte entre Neymar et le PSG ?

Cet été, le rêve de certains de revoir Neymar au FC Barcelone pourrait bien devenir réalité. Comment ? En coulisses, il existerait un accord entre le joueur et le PSG, qui aurait accepté de faciliter son départ vers la Catalogne si les Blaugrana venaient à revenir à la charge cet été. Alors que Neymar désirerait toujours faire son retour au Camp Nou, la balle semble désormais dans le camp du Barça. La question est donc de savoir si Josep Maria Bartomeu fera ce premier pas, bien que cela pourrait être compliqué avec la situation actuelle. A suivre…