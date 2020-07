Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'Inter se prononce sur le dossier Hakimi !

Achraf Hakimi serait tout proche de s’engager avec l’Inter Milan après son prêt de deux ans au Borussia Dortmund. Mais le club italien préfère se montrer prudent sur cette probable arrivée du latéral droit du Real Madrid...

« C’est encore un de nos joueurs, et tout peut arriver. Il y a la partie économique et la partie sportive, et nous savons comment ça se passe dans ces cas-là. Ce n'est pas le moment d'en parler, bien que quelque chose puisse arriver bientôt. Il y a un club, un joueur et un entraîneur. Il y a des choses qui seront décidées et c'est tout. » a expliqué Zinédine Zidane mercredi sur le transfert d’Acharf Hakimi. D'abord destiné à réintégrer les rangs du Real Madrid à l’issue de son prêt de deux ans au Borussia Dortmund, le latéral marocain serait désormais tout proche de s’engager avec l’Inter Milan. Qu’en est-il de ce dossier ? Arrivé à Milan pour passer sa visite médicale mardi dernier, Hakimi s’engagera-t-il officiellement avec les Nerazzurri dans les prochaines heures ? Le club italien botte en touche...

L’Inter se prononcera plus tard