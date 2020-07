Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait fixé ses grandes priorités !

Publié le 5 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction

En attendant l’arrivée d’Adil Aouchiche, Claude Puel souhaite continuer à renforcer son équipe et aurait fait part de ses priorités pour la suite du mercato.

Après une saison difficile, l’ASSE veut repartir dans une nouvelle dynamique avec un nouveau groupe. En effet, Claude Puel, l'entraîneur de l’ASSE, souhaiterait renouveler en profondeur l'effectif et attirer des joueurs prometteurs. L’objectif est de dégraisser son effectif et de se délester des salaires imposants pour recruter des jeunes prometteurs qui permettront à l’ASSE de changer de dimension dans les prochaines années. Une politique qui a déjà débuté d’un côté avec les arrivées de Jean-Philippe Krasso (Ex-Épinal) et prochainement d’Adil Aouchiche (Ex-PSG) et de l’autre, la volonté de se débarrasser de certains joueurs comme Stéphane Ruffier ou Miguel Trauco. Des recrutements qui ne font pas perdre le nord à Claude Puel qui aurait fait passer ses ambitions concernant la suite du mercato de l’ASSE…

Quatre postes souhaités