Mercato - ASSE : Les dés seraient définitivement jetés pour Aouchiche ?

Publié le 4 juillet 2020 à 15h15 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ASSE tenait la corde pour Adil Aouchiche à la mi-juin, mais l'entrée fracassante du Bayern et du Bayer ont fait réfléchir la pépite de 17 ans. Malgré tout, l'ancien milieu de terrain du PSG devrait s'engager avec les Verts à sa majorité le 15 juillet.

Adil Aouchiche n'est plus un joueur du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le milieu de terrain de 17 ans a confirmé son départ sur son compte Instagram : « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables ». Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Adil Aouchiche devrait rejoindre l'ASSE, le Bayern ou le Bayer. Selon nos informations, Les Verts tenaient clairement la corde pour le recrutement de la pépite française, et ce, jusqu'à l'entrée en lice des deux clubs allemands. Comme Le 10 Sport vous l'a indiqué le 20 juin, les assauts du Bayern et du Bayer ont fait tourner la tête d'Adil Aouchiche. A tel point qu'il aurait pu tourner le dos définitivement à l'ASSE. Toutefois, l'ancien pensionnaire du PSG ne devrait finalement pas rejoindre l'Allemagne et se dirigerait plus que jamais vers le club du Forez.

Adil Aouchiche à l'ASSE à sa majorité ?