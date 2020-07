Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Ndombele déjà acté par José Mourinho ?

Publié le 4 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

En perte de vitesse à Tottenham et tout particulièrement depuis l’arrivée de José Mourinho, Tanguy Ndombele verrait plusieurs clubs s’intéresser à lui comme le FC Barcelone. Le Français est-il sur le départ ? José Mourinho aurait tranché.

Après une excellente saison du côté de l’OL, Tanguy Ndombele a déposé ses valises à Tottenham l'été dernier. Après de bons premiers matchs, le milieu français a baissé de régime et encore plus suite à l’arrivée de José Mourinho. D'ailleurs, entre les deux hommes, la relation serait clairement tendue au point même que le Français aurait lâché au Special One qu'il ne souhaitait plus jouer avec. De quoi jeter un froid sur l'avenir de Ndombele à Tottenham et intéresser plusieurs clubs. Un intérêt du PSG et du FC Barcelone avait notamment été évoqué. Toutefois, comme vous l'avait révélé Le 10 Sport, aucun mouvement n'aurait pour le moment été effectué pour l'international français. Faut-il donc s'attendre vraiment à un départ de l'ancien Lyonnais ?

José Mourinho prêt à garder Ndombele !