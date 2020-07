Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Quique Setien est interrogé sur la bombe Messi…

Publié le 4 juillet 2020 à 13h00 par T.M.

Ce vendredi, la presse espagnole a lâché une bombe sur l’avenir de Lionel Messi, qui pourrait bien quitter le FC Barcelone en 2021. Forcément, ce samedi, la question a été posée à Quique Setien.

L’avenir de Lionel Messi est plus que jamais au centre des débats au FC Barcelone. Alors que la direction blaugrana s’activait pour prolonger l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2021, c’est désormais un départ qui fait l’actualité. En effet, agacé par le climat actuel autour du Barça, La Pulga aurait, selon les médias espagnols, demandé à arrêter les négociations pour prolonger, souhaitant plutôt partir libre et changer d’air l’été prochain. Un terrible coup de tonnerre pourrait donc se préparer du côté de la Catalogne. Depuis les réactions se multiplient et forcément, on cherche à en savoir plus auprès du Barça concernant l’avenir incertain de Messi. Ce samedi, la conférence de presse de Quique Setien était donc la parfaite occasion pour interroger l’entraîneur blaugrana à ce sujet…

« Ce ne sont que des spéculations »