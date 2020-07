Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, Newcastle... Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 5 juillet 2020 à 9h00 par B.C.

Alors que les fonds du Moyen-Orient évoqués par Mourad Boudjellal suscitent beaucoup de curiosité, Romain Molina assure que l'Arabie saoudite souhaite absolument prendre les rênes de Newcastle.

L'Arabie saoudite se cache-t-elle derrière le projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal ? Aux yeux de certains spécialistes des pays du Golfe, cela ferait sens au vu de ses rapports compliqués avec le Qatar, propriétaire du PSG. « L'OM retient l'attention de Mohammed Ben Salmane (prince héritier) », expliquait notamment Hasni Abidi, spécialiste de la stratégie de l'Arabie saoudite et professeur à l'université de Genève. « Dans les dossiers d'investissement, du public investment fund (PIF), l'OM, comme Newcastle, est sur la table. Est-ce que MBS a tranché ? L'OM a toujours été un projet de haute importance, pas comme Newcastle », ajoutait-il, dans un entretien à Foot Mercato .

« L'état saoudien veut racheter Newcastle et aller en Premier League »