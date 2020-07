Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre l’OM et Toulon, Boudjellal va devoir choisir !

Publié le 5 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Voulant s’implanter dans le monde du football, Mourad Boudjellal est actuellement partagé entre l’OM et le Sporting Club de Toulon. Toutefois, à un moment, il va falloir faire un choix…

Après avoir laissé une empreinte dans le monde du rugby avec le RCT, Mourad Boudjellal souhaitait désormais en faire de même dans le football. Et pour mettre un pied dans ce nouveau monde, il s’était ainsi positionné pour le rachat du Sporting Club de Toulon. Une affaire qui a désormais abouti, mais cela est passé au second plan puisque Boudjellal est désormais impliqué dans un projet XXL pour racheter l’OM à Frank McCourt. Si cela venait à aboutir, l’ancien patron du RCT pourrait devenir le futur président du club phocéen. Et alors qu’il n’est pas contre le cumul de mandat sur la Canebière et sur la Rade, il va toutefois falloir faire un choix entre l’OM et le Sporting Club de Toulon.

« On ne peut pas courir deux lièvres à la fois »