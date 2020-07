Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi... Cette sortie hallucinante sur la vente du club !

Publié le 4 juillet 2020 à 17h45 par B.C.

Interrogé sur le projet de rachat de l'OM dans lequel sont impliqués Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Romain Molina affiche de gros doutes concernant l'issue de ce dossier.

Depuis l'annonce de Mourad Boudjellal concernant un projet de rachat de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient, les fans olympiens se mettent à rêver pour l'avenir de leur club. Néanmoins, plusieurs zones d'ombres persistent autour de ce projet dans lequel est également impliqué Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien à la réputation peu reluisante. Invité de Thomas Parle Foot sur YouTube ce vendredi, le journaliste Romain Molina n'a pas caché son scepticisme concernant ce dossier et les ambitions affichées.

« C'est beaucoup de communication et d'enfumage »