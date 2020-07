Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal calme les choses !

Publié le 4 juillet 2020 à 23h45 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT impliqué dans le possible rachat de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de la situation actuelle de son projet.

Va-t-on voir l’Olympique de Marseille être racheté par un fond d’investissements saoudien ? Pour le moment, rien n’est moins sûr. L’actuel propriétaire Frank McCourt ne souhaite en effet pas vendre le club et cela en dépit de la pression mise par Mourad Boudjellal. Depuis son annonce fracassante, l’ancien du RCT s’est en effet beaucoup exprimé dans les médias... mais les choses commencent à changer. Boudjellal se fait en effet de plus en plus discret, alors que les doutes commencent à grandir autour de ce possible rachat de l’OM.

« C'est le black-out, on bosse »