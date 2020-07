Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, PSG... La Ligue 1 otage d’une guerre d’influence ?

Publié le 4 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain, on ne serait pas particulièrement serein concernant la possible arrivée des Saoudiens à l’Olympique de Marseille.

C’est le gros dossier du moment. Depuis que Mourad Boudjellal est sorti à découvert, tout le monde parle du possible rachat de l’Olympique de Marseille par un fond d’investissements saoudien. Pourtant, ce dossier comporte énormément de zones d’ombres. Du côté de Boudjellal comme de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’homme franco-tunisien qui l’accompagne, les informations arrivent au compte-goutte et certains sujets ne sont tout simplement même pas abordés. Ces derniers jours, l’image d’Ajroudi en a d’ailleurs pâti, puisque certains assurent qu’il n’est pas vraiment une personne en qui ont peut avoir confiance. Ajoutez à cela le fait que Frank McCourt a déclaré ne pas vouloir vendre l’OM et vous comprendrez pourquoi ce dossier bloque...

« Les Saoudiens sont très jaloux des différents succès du Qatar dans le monde du sport »

Pourtant, il semble y avoir une réelle volonté d’acheter l’Olympique de Marseille, de la part de ce fonds représenté par Mourad Boudjellal et guidé par Mohamed Ayachi Ajroudi. Lors d’un récent entretien accordé à France Info , le Directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques a assuré que le rachat de l’OM rentre bien dans la ligne prise par l’Arabie Saoudite, depuis quelques années. « Les Saoudiens sont très jaloux des différents succès du Qatar dans le monde du sport, avec ce grand symbole qu'est l'organisation de la Coupe du monde » a expliqué Pascal Boniface, qui a d’ailleurs écris plusieurs ouvrages sur la géopolitique du sport. « Donc l'Arabie saoudite fait tout pour saboter cela. Et le sport est devenu un terrain supplémentaire de ces rivalités ». Le PSG semble en effet avoir été une magnifique vitrine pour le Qatar, depuis une dizaine d’années et à Riyad on semble vouloir également avoir un club de football.

« Le football est devenu un autre terrain de bataille pour exprimer cette rivalité »